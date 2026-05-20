Gempa M 5,2 Guncang Kota Bima, NTB, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di Timur Laut Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sore ini. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 17.28 WIB, Rabu (20/5/2026). Koordinat gempa berada di 8,09 Lintang Selatan (LS) dan 119,21 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:5,2, 20-Mei-26 17:28:50 WIB, Lok:8,09 LS, 119,21 BT (65 km Timur Laut KOTA BIMA-NTB), Kedalaman: 12 km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, Rabu (20/5/2026).

Titik gempa berada di 65 kilometer Timur Laut Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan kedalaman 12 kilometer.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

(Rahman Asmardika)

