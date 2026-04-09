Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Gempa Susulan Malut M7,6 Akan Meluruh dalam 2-3 Minggu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |09:40 WIB
BMKG memprediksi gempa susulan Malut M7,6 akan luruh dalam 2-3 pekan. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa frekuensi gempabumi susulan pasca-gempa utama M7,6 di Maluku Utara (Malut) menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan analisis statistik terbaru, BMKG memprediksi seluruh rangkaian aktivitas tektonik ini akan meluruh dalam waktu 2 hingga 3 minggu sejak gempa utama yang terjadi pada 2 April 2026 lalu.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring hingga 9 April 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan dengan 25 di antaranya dirasakan masyarakat. Data harian menunjukkan penurunan konsisten, di mana pada hari pertama tercatat 394 kejadian, kemudian merosot menjadi 91 gempa pada hari keenam, dan 63 gempa pada hari ketujuh.

“Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif, sehingga getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil,” kata Nelly di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, tim survei gabungan BMKG dari Pusat, Balai Besar MKG Wilayah IV, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maluku Utara dan Sulawesi Utara masih terus memvalidasi dampak di lapangan. Tim melakukan survei makroseismik yang membuktikan tingkat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua, sesuai dengan peta guncangan (shakemap) yang diterbitkan BMKG.

Selain itu, petugas di lapangan telah memverifikasi jejak rendaman tsunami setinggi 0,5 hingga 1,5 meter di wilayah Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, yang membuktikan akurasi Peringatan Dini Tsunami pada tingkat “Siaga” saat kejadian berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210442//gempa-l6Bz_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara Terasa di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/340/3210371//gempa-KBAC_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210274//gempa_maluku-u6ge_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210240//presiden_prabowo_subianto-B709_large.jpg
Prabowo Instruksikan Percepat Evakuasi Warga Terdampak Gempa M7,6 di Sulut-Malut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210237//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-GW8d_large.jpg
BMKG Catat 93 Gempa Susulan Pascagempa M7,6 di Sulut dan Malut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209002//ilustrasi-2bUu_large.jpg
BMKG: Gempa M6,2 di Yalimo Papua Pegunungan Disebabkan Deformasi Intraplate
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement