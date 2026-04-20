Gempa M5,1 Guncang Alor NTT Siang Ini, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) siang ini. Gempa ini dinyatakan tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut terjadi pada pukul 12.19 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 8,01 Lintang Selatan dan 124,38 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 20-Apr-26 12:19:37 WIB, Lok:8.01 LS, 124.38 BT (36 km Barat Laut ALOR-NTT), Kedlmn:173 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG sebagaimana dikutip iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 36 kilometer Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 173 kilometer. BMKG juga menekankan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulisnya dalam keterangan resmi tersebut.

(Rahman Asmardika)

