Gempa Besar M5,7 Guncang Bitung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA- Gempa besar dengan kekuatan M5,7 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, pukul 03.39 WIB, Selasa (26/5/2026). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 125 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.06 Lintang Utara – 126.19 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.7, 26-Mei-26 03:39:21 WIB, Lok:1.06 LU,126.19 BT (125 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:22 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.