JAKARTA- Gempa besar dengan kekuatan M5,7 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, pukul 03.39 WIB, Selasa (26/5/2026). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.
Sementara itu, pusat gempa berada di 125 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.06 Lintang Utara – 126.19 Bujur Timur.
“Gempa Mag:5.7, 26-Mei-26 03:39:21 WIB, Lok:1.06 LU,126.19 BT (125 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:22 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.
BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.
“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
(Fahmi Firdaus )
