Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Minta Korban Gempa Sulut Segera Didata dan Dievakuasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |18:21 WIB
Menko PMK Minta Korban Gempa Sulut Segera Didata dan Dievakuasi
Menko PMK Instruksikan Pemda hingga TNI-Polri Data dan Evakuasi Korban Gempa Sulut (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meminta pemerintah daerah beserta TNI-Polri untuk mendata dan mengevakuasi terhadap korban terdampak gempa M 7,6 yang mengguncang Malut dan Sulut pada Kamis (2/4/2026).

Pratikno menilai, pendataan menjadi instrumen penting dalam penanganan bencana. Menurutnya, pendataan bisa menjadi basis untuk mencari dan mengevakuasi korban.

"Jadi oleh karena itu di awal-awal ini harus terus dilakukan eh pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya, memperoleh pelayanan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, keselamatan korban, keselamatan manusia adalah yang paling utama," ujar Pratikno saat rakor penanganan gempa M 7,6 secara daring, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, Pratikno meminta para pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan tindakan cepat dan tepat di masa tanggap darurat kebencanaan. Ia pun mengimbau seluruh pihak untuk memperhatikan informasi yang disampaikan BMKG.

"Sekali lagi kita tidak bisa meremehkan, menerima informasi secepatnya itu sangat penting, karena detik-menit itu sangat berharga bagi keselamatan kita semua, bagi keselamatan manusia, bagi keselamatan masyarakat gitu," tuturnya.

"Karena ini juga nanti BNPB untuk penanganan kebencanaan ini sekarang masuk ke tanggap darurat, jadi bersamaan dengan tadi eh pencarian dan penyelamatan evakuasi. Mohon juga terus untuk melakukan pendataan," tutur Pratikno.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210507//gempa_susulan-lmN8_large.jpg
BMKG Catat 544 Gempa Susulan Usai Gempa M7,6 di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210505//gempa_bitung-Tq04_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210442//gempa-l6Bz_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara Terasa di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/340/3210386//gempa-61Xs_large.jpg
422 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Dahsyat M7,6 Bitung, Terkuat M5,8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/340/3210371//gempa-KBAC_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210332//tni-1kt2_large.jpg
Jenderal Kopassus Turun Tangan hingga Kerahkan Pasukan Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement