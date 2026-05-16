Breaking News: Kereta Tabrak Bus hingga Terbakar, 8 Orang Tewas

BANGKOK - Kecelakaan maut terjadi melibatkan kereta api dengan bus di Bangkok, Thailand, Sabtu (16/5/2026) siang. Setidaknya 8 orang tewas dalam kecelakaan maut itu.

1. Kereta Barang Tabrak Bus

Melansir Bangkok Post, delapan orang tewas dan sedikitnya 24 terluka akibat tabrakan antara kereta api dan bus penumpang di dekat stasiun Makkasan Airport Rail Link di Bangkok.

Polisi di Stasiun Makkasan menerima laporan kejadian itu pukul 15.42 waktu setempat tentang kebakaran yang melibatkan bus penumpang ber-AC berwarna biru (Rute No. 206) di dekat stasiun Airport Rail Link di Jalan Asok-Din Daeng di Distrik Huai Khwang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian.

Laporan awal menunjukkan, kereta barang menabrak bus dan sepeda motor hingga memicu kebakaran.

Api menghanguskan bus dalam hitungan menit. Ledakan terdengar sesekali saat petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dan akhirnya berhasil mengendalikannya. Petugas penyelamat kemudian menemukan jenazah delapan penumpang di dalam bus.

Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, mengatakan kereta api yang berangkat dari Chachoengsao ke Bang Sue di Bangkok menabrak bus yang terjebak di jalur kereta api di tengah kemacetan lalu lintas.

Saksi mata mengatakan kepada wartawan, sebelum kejadian, mereka memperhatikan palang pintu perlintasan kereta api tampak tidak berfungsi. Video yang diunggah daring tentang momen tabrakan tampaknya menunjukkan palang pintu tersebut macet.

Chadchart mengatakan, kemacetan lalu lintas dilaporkan mencegah palang pintu berfungsi dengan baik, menyebabkan kereta api menabrak bus dan menyeretnya sejauh sekitar 50 meter sebelum bus terbakar.