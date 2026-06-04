Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Silmy Karim, Wamen Imipas yang Kini Berujung di Sel Tahanan KPK

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |09:30 WIB
Profil Silmy Karim, Wamen Imipas yang Kini Berujung di Sel Tahanan KPK
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

Silmy tampak keluar dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Berikut profile Silmy Karim:

Pria kelahiran 19 November 1974 itu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 21 Oktober 2024.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode Januari 2023 hingga Oktober 2024. Selama memimpin Ditjen Imigrasi, ia dikenal mendorong transformasi layanan keimigrasian melalui digitalisasi visa dan izin tinggal, penyederhanaan regulasi, serta penerapan autogate di sejumlah bandara untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian.

Karier Silmy berawal dari bidang pertahanan. Ia pernah menjadi anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI dan Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, sebelum bergabung dengan Kementerian Pertahanan sebagai penasihat dan anggota tim pakar manajemen pertahanan. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan Dharma Pertahanan pada 2014.

Di sektor BUMN, Silmy dikenal sebagai sosok yang kerap dipercaya membenahi perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat Direktur Utama PT Pindad (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Karena rekam jejak tersebut, ia mendapat julukan sebagai "spesialis BUMN sakit".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222449//kpk-PvJ5_large.jpg
Selain Silmy Karim, KPK Juga Tahan Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/455/3222448//silmy-iZx2_large.jpg
Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222444//silmy-fQny_large.jpg
Breaking News! Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222427//silmy-rmsF_large.jpg
Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Rumah Digeledah dan Mobil Mewah Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222405//kpk-DSnc_large.jpg
KPK Tangkap 17 Orang Terkait OTT di Jakbar, Termasuk Mantan Plt Dirjen Imigrasi Safar Godam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222416//kpk-JhZw_large.jpg
OTT Kantor Imigrasi Jakbar: KPK Sita 22 Kendaraan, 11 Sepeda hingga Ratusan Gram Logam Mulia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement