Selain Silmy Karim, KPK Juga Tahan Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim Kamis (4/6/2026).

Selain Silmy Karim, KPK juga turut menahan Eks Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Jabar, Jaya Saputra.

Pantauan di lokasi, Silmy awalnya terlihat turun lebih awal dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Selanjutnya, ada tujuh orang lainnya yang menyusul mengenakan rompi tahanan KPK.

Mereka di antaranya Eks Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Jabar, Jaya Saputra; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, serta empat orang lainnya.

Tak ada satu pun dari mereka yang ditahan untuk buka suara merespons awak media yang telah menunggu. Mereka terlihat langsung menuju mobil tahanan untuk kemudian menuju rutan.

KPK menyebut kasus ini berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Meski demikian, KPK belum mengumumkan nama lengkap para tersangka hingga konstruksi perkaranya.



(Awaludin)

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