KPK Tangkap 17 Orang Terkait OTT di Jakbar, Termasuk Mantan Plt Dirjen Imigrasi Safar Godam

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menjaring 17 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Satu diantaranya ialah eks Plt. Dirjen Imigrasi, Safar M. Godam.

"Dari 17 orang yang diamankan salah satunya saudara SG yang Merupakan Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024-2025," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi merincikan, dari 17 orang itu terdiri dari delapan penyelenggara negara/PNS dan sembilan orang lainnya pihak swasta.

Satu diantaranya ditangkap setelah tim bergerak ke Bali. Selain ke Bali, tim juga bergerak ke Jawa Barat dan mengamankan satu orang.

"Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat, yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat," ujarnya.