KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Sukoharjo, Bupati hingga Pihak Swasta Dibawa ke Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Selain bupati, pihak yang diamankan terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sebelum dibawa ke Jakarta, tim penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang di Polresta Surakarta.

"Dalam perkembangan rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah 18 orang di Polresta Surakarta," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, KPK memutuskan membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Hari ini rencana dibawa sembilan orang di antaranya," ujarnya.