Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar OTT di Sukoharjo, KPK Tangkap Bupati Etik Suryani

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |06:35 WIB
Gelar OTT di Sukoharjo, KPK Tangkap Bupati Etik Suryani
Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
A
A
A

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Operasi senyap kali ini dikabarkan menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (ES).

Kabar penangkapan Bupati Sukoharjo ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto yang mengamini adanya penindakan tersebut.

"Benar. Untuk lebih lengkapnya ke Jubir," kata Fitroh saat dikonfirmasi iNews Media Group, Jumat (10/7/2026).

Fitroh masih enggan membeberkan lebih detail terkait OTT di Sukoharjo. Begitu pula dengan jumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Sukoharjo dan para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229211//eks_sekjen_mpr_maruf_cahyono-idsS_large.jpg
KPK: Ma'ruf Cahyono Gunakan Gratifikasi Rp1,9 Miliar untuk Renovasi Rumah dan Pernikahan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229161//eks_sekjen_mpr_ri_maruf_cahyono-dXeW_large.jpg
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Kenakan Rompi Oranye Usai Jalani Pemeriksaan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228781//ilustrasi-iD1F_large.jpg
KPK Geledah Lokasi dan Rumah Tersangka Terkait Kasus Bupati Kuansing, Berikut yang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228437//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-qF7Y_large.jpg
Ramai Isu Amplop Bupati Kuansing, Menhut Laporkan Penolakan Gratifikasi ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228399//bupati_langkat_syah_afandin-RnE0_large.jpg
Tersangka Kasus Suap, Bupati Langkat Syah Afandin Punya Harta Rp10,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228304//pemerintah-YMTm_large.jpg
Kembalikan Amplop Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Tolak Suap dan Gratifikasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement