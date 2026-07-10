Gelar OTT di Sukoharjo, KPK Tangkap Bupati Etik Suryani

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Operasi senyap kali ini dikabarkan menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (ES).

Kabar penangkapan Bupati Sukoharjo ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto yang mengamini adanya penindakan tersebut.

"Benar. Untuk lebih lengkapnya ke Jubir," kata Fitroh saat dikonfirmasi iNews Media Group, Jumat (10/7/2026).

Fitroh masih enggan membeberkan lebih detail terkait OTT di Sukoharjo. Begitu pula dengan jumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Sukoharjo dan para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

(Rahman Asmardika)

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