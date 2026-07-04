Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi OTT Bupati Langkat, Endus Pergerakan KPK hingga Temuan Uang di Jok Mobil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |11:00 WIB
Kronologi OTT Bupati Langkat, Endus Pergerakan KPK hingga Temuan Uang di Jok Mobil
Bupati Langkat Syah Afandin (Foto: Pemkab Langkat)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Afandin ditangkap saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, operasi senyap ini bermula saat Afandin menghubungi Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB) selaku pihak swasta yang juga tim sukses untuk bertemu usai acara APKASI.

"Namun demikian, sekitar pukul 11 malam ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah, karena mengetahui Tim KPK sedang berada di Kab. Langkat," ujar Taufik saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Selanjutnya, Afandin melalui orang dekatnya, Syahrial (SYH), menghubungi YQB dan menyampaikan situasi sedang "memanas." Untuk itu, ia mengatakan uang Rp100 juta diminta diserahkan melalui SYH pada Kamis 2 Juni 2026.

Dari hasil pertemuan itu, YQB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp100 juta pada Kamis pukul 08.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228142/kpk-YoqO_large.jpg
KPK Bongkar Upeti Bupati Langkat, Puluhan Proyek hingga Seragam Sekolah Jadi Bancakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228133/korupsi-yqZh_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Langkat Sebagai Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228081/korupsi-PFbX_large.jpg
Penampakan Lambo hingga Aset Mewah Tersangka Aseng yang Disita Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228069/raja_juli-2S5P_large.jpg
Penjelasan Lengkap Menhut soal Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan dan Tak Ada Pelepasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228059/raja_juli-QPEI_large.jpg
Menhut Raja Juli Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228044/ott_langkat-9lbt_large.jpg
Terjaring OTT, Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di Gedung KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement