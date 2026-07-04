Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetapkan Bupati Langkat Sebagai Tersangka Suap

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |07:36 WIB
KPK Tetapkan Bupati Langkat Sebagai Tersangka Suap
Bupati Langkat Syah Afandin (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Afandin terjerat operasi senyap KPK pada Kamis 3 Juli 2026. 

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan Afandin ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang lainnya dari pihak swasta yang juga timses Afandin, yakni Yaqub Abdhal Al Mu'arif.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, Sdr. SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 dan Sdr. YQB," kata Taufik saat jumpa pers, Jumat (3/7/2026) malam.

Taufik berkata, Afandin diduga telah menerima "upeti" atas sejumlah proyek di Kabupaten Langkat dari YQB. Dari perhitungan sementara, Afandin telah menerima uang ratusan juta rupiah.

Atas perbuatannya, SAF sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara YQB selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 3 Juli s.d. 22 Juli 2026. Sdr. SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap Sdr. YQB dilakukan penitipan penahanan di Rutan Polresta Medan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228081/korupsi-PFbX_large.jpg
Penampakan Lambo hingga Aset Mewah Tersangka Aseng yang Disita Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228069/raja_juli-2S5P_large.jpg
Penjelasan Lengkap Menhut soal Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan dan Tak Ada Pelepasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228059/raja_juli-QPEI_large.jpg
Menhut Raja Juli Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228044/ott_langkat-9lbt_large.jpg
Terjaring OTT, Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227992/kpk-21Fh_large.jpg
KPK Lacak Aset Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Lewat Istri dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227882/korupsi-YoOI_large.jpg
KPK Tahan Bos MSA Tersangka Suap Audit BPK di Muara Enim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement