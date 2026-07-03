Terjaring OTT, Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di Gedung KPK

JAKARTA - Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/7/2026) siang. Ia salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Pantauan di lokasi, Afandin tiba di kantor Lembaga Antirasuah dengan menggunakan mobil minibus hitam sekitar pukul 14.22 WIB. Namun, ia tidak diturunkan dari kendaraan yang mengangkutnya di depan awak media.

Mobil yang membawanya itu langsung menuju basement Gedung Merah Putih KPK. "Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 14.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

"Yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut," sambungnya.

Diketahui, operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. "Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim (perumahan dan permukiman) Kabupaten Langkat," kata Budi, Jumat.