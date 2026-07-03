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Peristiwa 3 Juli: Kudeta Pertama di Indonesia hingga Tragedi Iran Air 655 

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 3 Juli: Kudeta Pertama di Indonesia hingga Tragedi Iran Air 655 
Illustrasi Kudeta Pertama di Indonesia (foto: Wikipedia)
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JAKARTA - Tanggal 3 Juli menjadi salah satu hari yang mencatat sejumlah peristiwa penting, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari upaya kudeta pertama pasca-kemerdekaan Indonesia, tragedi jatuhnya pesawat Iran Air 655, berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga kelahiran Pahlawan Nasional Syekh Yusuf.

Berikut rangkumannya:

1. Kudeta Pertama Pasca-Kemerdekaan Indonesia (1946)

Pada 3 Juli 1946 terjadi percobaan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Kabinet Sutan Sjahrir II yang dikenal sebagai Peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa ini menjadi salah satu upaya kudeta pertama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan kelompok Persatuan Perjuangan terhadap kebijakan diplomasi pemerintah dengan Belanda. Kelompok oposisi menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Indonesia, sementara pemerintah saat itu memilih jalur diplomasi.

Sejumlah tokoh seperti Tan Malaka, Achmad Soebardjo, dan Sukarni ditangkap karena diduga terlibat dalam rencana tersebut. Dalam perkembangannya, Perdana Menteri Sutan Sjahrir sempat diculik sebelum akhirnya dibebaskan setelah Presiden Soekarno mengambil alih kendali dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

 

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Peristiwa 3 Juli: Kudeta Pertama di Indonesia hingga Kapal Tempur AS Tembak Pesawat Iran Air
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