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OTT Kuansing, KPK Sita Mobil Diduga Dipakai untuk Suap Jabatan Sekda

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:46 WIB
OTT Kuansing, KPK Sita Mobil Diduga Dipakai untuk Suap Jabatan Sekda
KPK OTT di Kuansing, Riau (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita satu unit mobil dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Mobil itu diduga digunakan sebagai instrumen suap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kendaraan roda empat tersebut diamankan bersama sejumlah barang bukti lain dalam rangkaian OTT yang dilakukan penyidik.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan. Selain itu, tim juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

KPK menduga perkara yang diungkap melalui OTT tersebut berkaitan dengan suap untuk pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. "Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," ujar Budi.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang. Sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta.

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