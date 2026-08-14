Keseriusan Kejagung Diuji Lewat Penanganan Perkara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) maraton mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Saat ini, Korps Adhyaksa juga sudah melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah.

Menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, sejumlah langkah yang ditempuh Kejagung menjadi indikasi keseriusan dalam mengungkap perkara tersebut.

“Saya melihat Kejaksaan Agung sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara Febrie Adriansyah, antara lain dengan membentuk tim khusus, melakukan pemeriksaan saksi dan mengembangkan perkara TPPU,” ujar Suparji Ahmad saat dihubungi, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Suparji mengingatkan agar proses penanganan perkara tetap disertai transparansi yang terukur. Menurutnya, masyarakat memang tidak harus mengetahui seluruh strategi penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Namun, publik tetap memiliki hak untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka, penyitaan, pemeriksaan hingga pengembangan perkara, dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang objektif.

“Perkara ini bukan hanya menguji Febrie Adriansyah, tetapi juga menguji integritas dan kredibilitas Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Keberhasilan penanganan perkara tersebut pada akhirnya tidak semata-mata ditentukan dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Menurutnya, kekuatan pembuktian serta kemampuan mempertanggungjawabkan proses hukum di hadapan pengadilan menjadi ukuran yang lebih penting.

(Arief Setyadi )

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