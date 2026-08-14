Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |14:28 WIB
Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tergabung dalam Tim 9 memeriksa enam saksi, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, pemeriksaan terhadap enam saksi tersebut berlangsung pada 13-14 Agustus 2026.

Dia merinci, empat saksi berinisial ERH, TYT, MJ, dan seorang dari pihak PT SU diperiksa pada 13 Agustus. Sementara itu, dua saksi lainnya, yakni BH dan LW dari pihak swasta, menjalani pemeriksaan pada 14 Agustus.

Menurut Anang, pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

"Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anang, Jumat (14/8/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236429//korupsi-T2ef_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Transfer Pricing Diharapkan Berdampak pada Pemulihan Ekologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/33/3236354//hotman_paris-PXqk_large.jpg
Hotman Paris Tanggapi Perseteruan dengan Anak, Singgung soal Perjuangan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236268//korupsi-loeH_large.jpg
Keseriusan Kejagung Diuji Lewat Penanganan Perkara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3236012//kejagung_periksa_pemilik_toba_pulp_lestari-D1Yf_large.jpg
Dugaan Korupsi Transfer Pricing, Pakar Desak Kejagung Segera Periksa Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3236011//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-xzbC_large.jpg
Kejagung Kembangkan Dugaan Korupsi Transfer Pricing Toba Pulp Lestari, Pihak Swasta Dibidik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235841//viral-v6C0_large.jpg
Jasad Sutrimo Dites Toksikologi, Penyebab Kematian Dibunuh dengan Racun?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement