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Febrie Adriansyah Berduka Sutrimo Meninggal, Kuasa Hukum: Punya Penyakit Diabetes

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |20:01 WIB
Febrie Adriansyah Berduka Sutrimo Meninggal, Kuasa Hukum: Punya Penyakit Diabetes
Febrie Adriansyah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menyampaikan duka atas meninggalnya Sutrimo, sosok yang sebelumnya viral disebut sebagai Karumga Febrie. 

Pernyataan tersebut disampaikan Febrie melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

"Kami mendapat pesan dari Pak FA dan keluarga, bahwa keluarga diliputi kesedihan dan duka cita mendalam begitu mengetahui kabar meninggal dunianya Pak Trimo beberapa hari yang lalu," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Febri mengatakan, pihak keluarga mengetahui Sutrimo telah memiliki penyakit sejak lama. Namun, dia tidak merinci penyakit yang diderita Sutrimo.

"Info dari keluarga, alm sakit diabetes sejak lama," sambung Febri.

Di sisi lain, Febri mengungkapkan bahwa kliennya menghormati proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kematian Sutrimo. Namun, keluarga berharap kematian tersebut tidak dikaitkan dengan perkara hukum yang sedang menjerat Febrie.

"Pak FA dan keluarga menghormati penyidikan yang sedang dilakukan Polda. Keluarga berharap dengan proses hukum tersebut fakta mengenai peristiwa ini menjadi lebih terang sehingga tidak terjadi spekulasi atau asumsi yang bukan-bukan," ujarnya.

 

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