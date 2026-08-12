Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Ekshumasi Jasad Sutrimo di Banyumas Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |09:00 WIB
Polisi Ekshumasi Jasad Sutrimo di Banyumas Hari Ini
TKP penemuan jasad Sutrimo (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad Sutrimo, orang dekat eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah pada hari ini, Rabu (12/8/2026). Proses autopsi ulang itu sendiri dilaksanakan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).

"(Ekshumasi) sesuai jadwal Rabu, 12 Agustus 2026, jam 10 pagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi Okezone, Rabu.

Menurut Budi, proses ekshumasi jasad Sutrimo ini sendiri akan bersinergi antara Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah (Jateng), dan Polresta Banyumas. Kemudian, ada juga Perkumpulan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI).

"Dipimpin Ketua PDFMI (Persatuan Dokter Forensik-Medikolegal Indonesia) Brigjen DR Hastry dan Prof. Dr. Yudi," ujar Budi.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin sebelumnya menjelaskan proses ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Mengingat, masyarakat mempertanyakan kepastian dari perkara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235586/sutrimo-rlEQ_large.jpg
Makam Sutrimo di Banyumas Dibongkar Polisi Hari Ini, Berikut Tahapan Ekshumasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235344/mayat-NaGj_large.jpg
Pria Ditemukan Tewas di Kontrakan Ciracas Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235218/pembunuhan_sutrimo-VcST_large.jpg
Polda Metro Ambil Alih Kasus Misteri Kematian Sutrimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235120/mayat-HjPb_large.jpg
LPSK Jemput Bola Lindungi Keluarga Sutrimo, Siap Beri Perlindungan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235080/mayat-NQjv_large.jpg
Keluarga Siap Ikuti Proses Ekshumasi Ungkap Misteri Kematian Sutrimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234260/mutilasi-cr65_large.jpg
Breaking News! Pelaku Mutilasi Mayat Dalam Karung di Depok Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement