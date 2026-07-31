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Misteri Sutrimo Tewas dengan Mulut Berbusa, Polisi Bakal Minta Keterangan Dokter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |17:10 WIB
Misteri Sutrimo Tewas dengan Mulut Berbusa, Polisi Bakal Minta Keterangan Dokter
Lokasi penemuan mayat Sutrimo di Klinik Kebayoran, Jakarta Selatan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Polisi masih mendalami informasi terkait kematian Sutrimo yang meninggal di depan Klinik Kecantikan Mordent, Jakarta Selatan, dengan kondisi mulut berbusa. Pihak kepolisian akan meminta keterangan dari dokter RS Muhammadiyah Taman Puring.

"Bahwa penyidik sedang mengirim, sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa. Makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (31/7/2026).

"Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar enggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar, ambulans, keranda jenazah yang dibawa, ada CCTV. Ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyidik," ujar dia.

Berdasarkan informasi yang beredar, korban pertama kali ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Pihak kepolisian masih terus melakukan verifikasi terkait identitas dan latar belakang korban.

Dia menerangkan, sebanyak lima orang saksi sudah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Mereka adalah sopir ambulans yang membawa jasad korban hingga saksi yang terakhir kali melihat korban di klinik kecantikan tersebut.

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