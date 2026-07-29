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Polda Metro Libatkan Puslabfor Usut Penyebab Kematian Misterius Sutrimo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:04 WIB
Polda Metro Libatkan Puslabfor Usut Penyebab Kematian Misterius Sutrimo
Klinik tempat Sutrimo ditemukan tergeletak (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA – Polda Metro Jaya masih mengusut kematian Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pun dilibatkan untuk mengusut penyebab kematian Sutrimo.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto, hal itu dilakukan agar penyebab kematian Sutrimo dapat diusut secara tuntas. “Kami juga memahami kekhawatiran serta pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Untuk memastikan penyebab meninggalnya saudara S, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Puslabfor dan serangkaian tindakan penyelidikan lainnya,” katanya, Rabu (29/7/2026).

Bhudi mengatakan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Seluruh fakta masih didalami untuk memastikan penyebab kematian korban secara objektif.

Sebagai informasi, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent pada Kamis 23 Juli 2026. Korban kemudian dibawa ke RS Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan meninggal dunia.

(Arief Setyadi )

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