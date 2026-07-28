Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Dharmawangsa Jaksel

JAKARTA - Seorang pengemudi mobil ditemukan tak bernyawa di depan sebuah kafe di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Pengemudi tersebut diketahui merupakan seorang sopir taksi online.

"Dia sopir taksi online," kata Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma, Selasa (28/7/2026).

Nugrahadi menerangkan, berdasarkan keterangan penumpang, korban sempat mengeluh sakit sebelum akhirnya ditemukan tergeletak. "Dia nganterin penumpang. Di lokasi dia bilang sakit. Kata penumpangnya ya sudah turun di sini saja karena sudah dekat. Terus penumpang melihat dia minum air putih," ujarnya.

"Karena penumpangnya khawatir, dia balik lagi, korban sudah tergeletak. Terus penumpang manggil orang, terus dilaporkan ke 110," sambung dia.

Dia menambahkan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pria tersebut diduga meninggal dunia akibat sakit.