Sutrimo Tewas di Kebayoran Baru, Ketua RT Sempat Terima Laporan Ada Orang Pingsan

JAKARTA - Ketua RT 11, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ima mengaku sempat menerima laporan mengenai orang pingsan di lokasi Sutrimo ditemukan tergeletak tak sadarkan diri dengan mulut berbusa, yakni Klinik Mordent, Jakarta Selatan.

Ima mengaku tidak mengetahui sosok Sutrimo yang tewas. Ia mengatakan, hanya mendapat laporan dari tukang ojek mengenai adanya orang tidak sadarkan diri di depan klinik kecantikan tersebut.

"Pas saya mau berangkat itu, tukang ojek bilang ada orang pingsan. Ada orang pingsan di pinggir jalan, sudah dibawa ke rumah sakit," ucap Ima di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).

Kendati begitu, Ima mengatakan tidak ada satu pun warganya yang melapor terkait kejadian tersebut. Ia kemudian mengira orang yang tidak sadarkan diri itu bukan merupakan warganya.

"Enggak ada yang lapor berarti bukan warga saya. Jadi saya enggak, apa ya, enggak terus mikirin lagi. Saya pikir udah sembuh orangnya, gitu saya," katanya.

Ima juga mengaku tidak mengenal Sutrimo. Bahkan, ia menyebut tidak mengetahui operasional klinik kecantikan tersebut. "Saya enggak ngerti. Saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong jadi saya enggak tahu," ucapnya.

Ima memperkirakan klinik itu sudah lama tidak beroperasi. Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menempati atau menjaga klinik tersebut.