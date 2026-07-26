Polisi Dalami Sosok Sutrimo yang Tewas di Kebayoran Baru

JAKARTA - Polda Metro Jaya tengah menyelidiki peristiwa meninggalnya Sutrimo pada Kamis 23 Juli 2026. Sutrimo pertama kali ditemukan di depan Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Masih didalami (Sosok Sutrimo)," Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto, Minggu (26/7/2026).

Ia mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk mengungkap secara utuh penyebab meninggalnya Sutrimo. "Penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh," imbuhnya.

Budi menjelaskan, Sutrimo pertama kali ditemukan di depan Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun nyawanya tidak tertolong.

"Prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian almarhum," katanya.

(Arief Setyadi )

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