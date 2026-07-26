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Seorang Pria Bernama Sutrimo Tewas di Kebayoran Baru, Polda Metro Selidiki

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |16:25 WIB
Seorang Pria Bernama Sutrimo Tewas di Kebayoran Baru, Polda Metro Selidiki
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Seorang pria bernama Sutrimo meninggal dunia pada Kamis, 23 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Taman Puring. Dari keterangan pihak RS, Sutrimo tiba dalam keadaan tak bernyawa.

“Polda Metro Jaya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Saudara Sutrimo. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto, Minggu (26/7/2026).

Selanjutnya, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi dan rangkaian peristiwa tersebut.

Bhudi menambahkan, penyelidik tengah mengumpulkan bahan keterangan serta melakukan klarifikasi terhadap pihak keluarga, pengemudi ambulans, petugas RS, dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Rekam medis, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukannya almarhum, serta informasi lain yang berkaitan juga sedang didalami.

“Penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh. Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian almarhum,” katanya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan lebih lanjut secara proporsional setelah diperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Arief Setyadi )

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