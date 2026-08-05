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Breaking News! Pelaku Mutilasi Mayat Dalam Karung di Depok Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:04 WIB
Breaking News! Pelaku Mutilasi Mayat Dalam Karung di Depok Ditangkap
Polisi menangkap pelaku mutilasi di Depok (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Polisi menangkap SA, pelaku mutilasi terhadap jasad pria tanpa identitas di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Korban sebelumnya ditemukan dibungkus plastik hitam dan dimasukkan ke dalam karung beras.

"Pelaku sudah ditangkap oleh Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Inisial SA," kata Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra Kartika, Rabu (5/8/2026).

Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap SA saat diduga melarikan diri ke wilayah Pandeglang, Banten. "Pelaku ditangkap pada Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 04.15 WIB di Pandeglang, Banten, saat melarikan diri," ujarnya.

Meski SA telah diamankan, polisi masih mendalami motif pembunuhan serta hubungan antara SA dengan korban yang jasadnya ditemukan di dalam karung di kawasan Tanah Merah, Kapling Depkes, Pancoran Mas, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

"Masih pendalaman," kata Dimitri saat ditanya mengenai hubungan pelaku dengan korban.

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