Kronologi Penemuan Mayat Tanpa Kaki di Depok, Tangan Terikat dan Ada Luka di Leher

DEPOK - Penemuan jasad manusia tanpa kedua kaki di sebuah lahan kosong di kawasan Tanah Merah, Kapling Depkes, Pancoran Mas, Kota Depok, menggegerkan warga pada Selasa (4/8/2026). Polisi mengungkap kronologi penemuan jasad yang sempat dikira sebagai tumpukan sampah tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, karung berisi jasad pertama kali diketahui oleh seorang warga berinisial H. Saat itu, saksi melihat sebuah karung di lokasi, namun tidak menaruh curiga karena mengira isinya hanya sampah.

"Pada Jumat, 24 Juli 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi melihat sebuah karung berada di lokasi tersebut dan mengira karung tersebut berisi sampah sehingga tidak menaruh kecurigaan," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Karung tersebut kemudian tetap berada di lokasi selama sekitar 12 hari. Hingga pada Selasa (4/8) sekitar pukul 15.30 WIB, seorang warga bernama Muhammad Rizkywan berniat membakarnya karena masih mengira karung itu berisi sampah.