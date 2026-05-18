Truk Terlibat Kecelakaan dengan Motor di Depok, Satu Orang Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |18:10 WIB
Kecelakaan dengan Motor di Depok (foto: freepik)
DEPOK - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

“Korban meninggal dunia berinisial M (27), laki-laki,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Depok, Iptu Pujiono kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (17/5/2026) malam. Pujiono menuturkan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda PCX melaju dari arah selatan menuju utara. Sepeda motor tersebut melaju searah dengan truk.

“Setibanya di dekat Gang H Kenan, terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut,” ujar dia.

Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor jatuh ke sisi kiri jalan. Sementara itu, penumpangnya terjatuh ke sisi kanan dan terlindas ban sebelah kiri truk.

“Setelah terjadi kecelakaan, diketahui mobil truk tetap melaju meninggalkan lokasi kejadian,” jelasnya.

