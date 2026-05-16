Kecelakaan Beruntun 3 Kendaraan di Tol JORR, 2 Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 56 A. Peristiwa itu menyebabkan dua orang tewas.

Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan ialah tractor head yang dikendarai GP (25), truk boks yang dikendarai N (39) dan mobil pick-up yang dikendarai DM (45).

"Ketiga kendaraan rusak," kata Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra kepada awak media, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Reiki, truk boks awalnya berhenti di bahu jalan karena kempes ban kiri belakang yang dibantu storing oleh mobil pick-up. Ia menuturkan tiba-tiba datang tractor head menabrak dua kendaraan tersebut.

"Kendaraan truk boks B 9715 UPA sedang berhenti di bahu jalan karena kempes ban kiri belakang dan sedang dibantu storing pick-up B 9037 FVE, menurut keterangan pengemudi truk boks B 9715 UPA tiba-tiba ditabrak oleh tractor head B 9757 UEJ. Posisi akhir ketiga kendaraan normal di bahu jalan arah utara," paparnya.