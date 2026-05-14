Innova Tabrak Motor di Daan Mogot, Pengendara Tewas di Tempat

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Kijang Innova, dan sepeda motor terjadi di Jalan Daan Mogot, tepatnya dekat lampu merah Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/5/2026) dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor dilaporkan tewas.

“Kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni mobil Kijang Innova dengan sepeda motor Honda Supra 125 di Jalan Daan Mogot arah Barat, tepatnya di dekat traffic light Pesing, wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Korban meninggal dunia Mr. X,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Joko menyebutkan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.15 WIB. Peristiwa bermula saat Kijang Innova yang dikemudikan APS (20) melaju di Jalan Daan Mogot dari arah timur menuju barat.

“Sesampainya di dekat traffic light Pesing, kendaraan tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai Mr. X yang melaju dari arah utara ke selatan di Jl. Tubagus Angke,” ujarnya.