Bus Penumpang Hantam Mobil Pengangkut Ayam di Tol Sergai, 4 Orang Tewas!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:23 WIB
Kecelakaan di Jalan Tol Medan–Tebing Tinggi (foto: dok ist)
SERDANG BEDAGAI - Kecelakaan maut melibatkan bus penumpang Halmahera dan mobil pick up pengangkut ayam potong terjadi di Jalan Tol Medan–Tebing Tinggi, Senin (11/5/2026) pagi.

Insiden yang terjadi di Kilometer 63.200 jalur Tol Tebing Tinggi–Medan itu mengakibatkan empat penumpang bus meninggal dunia, dan 19 lainnya mengalami luka-luka.

Bus Halmahera yang mengalami kerusakan parah terlihat masih berada di pinggir jalur tol usai kecelakaan. Sementara mobil pick up telah lebih dahulu dievakuasi petugas.

Berdasarkan informasi di lokasi, kecelakaan bermula saat bus menabrak bagian belakang mobil pick up pengangkut ayam yang melaju searah dari Kota Tebing Tinggi menuju Medan. Usai tabrakan, bus diduga kehilangan kendali hingga banting setir ke kiri, menabrak pembatas jalan dan keluar dari jalur tol.

Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Gokma W. Silitonga mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.37 WIB.

“Total sebanyak empat penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya mengalami luka-luka serta dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

 

