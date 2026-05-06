Selamat dari Maut, Penumpang Bus ALS Ini Masih Terngiang Jeritan hingga Kobaran Api

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |20:30 WIB
Selamat dari Maut, Penumpang Bus ALS Ini Masih Terngiang Jeritan hingga Kobaran Api
Korban selamat kecelakaan Bus ALS (foto: dok ist)
MURATARA – Tiga penumpang yang selamat dari kecelakaan tragis bus ALS jurusan Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuju Medan, masih dihantui jeritan dan kobaran api yang melalap bus yang mereka tumpangi.

Peristiwa nahas itu terjadi setelah bus ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Di tengah kepanikan dan asap tebal yang menyelimuti kendaraan, para korban berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan diri. Mereka nekat melompat keluar melalui jendela sesaat sebelum api membesar.

Tiga korban selamat tersebut yakni Ngadiono (44) dan istrinya, Jumiatun (34), warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, serta M Tahrul Hubaidi (31), warga Tegal, Kabupaten Pati.

Meski berhasil lolos dari maut, ketiganya mengalami luka bakar serius. Ngadiono mengalami luka bakar di wajah dan tangan, sementara Jumiatun dan M Tahrul Hubaidi harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU (Intensive Care Unit) karena kondisi kritis.

 

