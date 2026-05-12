Mobil SPPG Tabrak Dua Pedagang di Bekasi, Satu Orang Terluka Parah

JAKARTA - Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menabrak dua pedagang gerobak di Jalan Pulau Kalimantan Raya, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (12/5/2026). Peristiwa itu menyebabkan satu pedagang mengalami luka berat.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, peristiwa bermula saat mobil SPPG bernomor polisi B-9007-TXZ yang dikendarai Wawan Supandi melintas di ruas jalan tersebut. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi mengaku kaget karena ada pengendara sepeda motor yang melintas di depannya.

"Setiba di lokasi kejadian, pengemudi kaget karena melihat ada pengendara sepeda motor melintas di depan mobil, sehingga pengemudi membanting setir ke kiri," ujar Ojo, Selasa (12/5/2026).

Mobil tersebut kemudian menghantam dua pedagang gerobak yang sedang membuka lapak di depan sebuah minimarket. Akibat kejadian itu, satu korban mengalami luka berat.

"Mobil membentur dua orang pedagang gerobak atas nama Sanoeri (luka berat) dan Neni Anggraeni (luka ringan)," imbuh Ojo.