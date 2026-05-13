Kasus Kecelakaan KA di Bekasi Timur, KNKT Bakal Bongkar Black Box Taksi Green SM

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan analisis data, terkait kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Salah satu yang akan diteliti KNKT adalah isi black box mobil taksi Green SM yang tertemper kereta di dekat stasiun.

"Data di mobil taksi itu juga ada black box-nya. Ini sedang kami unduh, nanti setelah dievaluasi kami akan bertanya lagi kepada pengemudi ataupun orang-orang di sekitarnya terkait apa yang sebenarnya terjadi pada taksi Green SM tersebut,” kata Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Soerjanto belum bisa memastikan kapan proses analisis selesai. Menurut dia, proses pembukaan data digital terkadang mengalami kendala teknis sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

"Kalau gampang dibukanya ya cepat, tapi kadang-kadang data digital juga susah," ujarnya.

Hasil analisis data tersebut nantinya masih harus dikonfirmasi kembali kepada pihak terkait. Selain itu, KNKT juga masih membutuhkan sejumlah wawancara untuk mendalami penyebab kecelakaan.

"Kami masih dalam tahap pengumpulan data di lapangan dan masih ada beberapa tes yang harus dilakukan di persinyalan, lintasan, kemudian komunikasi seperti apa. Kami masih mengumpulkan data-datanya," pungkasnya.

(Awaludin)

