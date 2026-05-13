Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL
KNKT Belum Bisa Pastikan Tenggat Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi

KNKT Belum Bisa Pastikan Tenggat Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |17:05 WIB
KNKT Belum Bisa Pastikan Tenggat Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi
Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Kompleks Parlemen (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komie Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum bisa memperkirakan, kapan batas akhir proses investigasi terkait kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur.

"Kami belum belum bisa tentukan (teggat waktu proses investigasi) karena masih ada data-data yang belum bisa kita buka, masih masih belum sempatlah kita buka," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan, bahwa proses investigasi kecelakaan lni masih berlangsung. Menurutnya, masih banyak data yang harus dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak KNKT.

"Jadi kami masih dalam tahap pengumpulan data-data di lapangan dan masih ada beberapa tes yang harus kami lakukan di persinyalan, di lintas, kemudian komunikasi seperti apa. Kita lagi mengumpulkan data-datanya, masih banyak yang dikumpulkan datanya dan masih ada beberapa orang yang harus kita wawancarai," ujarnya.

Data yang dimaksud seperti pengecekan CCTV di kereta hingga isi blackbox keretanya. Hasil penelusuran data tersebut nantinya juga masih dimungkinkan untuk dikonfirmasi lebih lanjut melalui keterangan pihak terkait.

"Nanti tergantung dari hasil evaluasi dari data-data tersebut apakah kita perlu minta konfirmasi atau keterangan lebih lanjut dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217232//kabid_humas_polda_metro_jaya-7jnH_large.jpg
12 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217227//taksi_green_sm_tertemper_krl-dOU5_large.jpg
Terungkap, Taksi Green SM Tertemper KRL di Bekasi Belum Diservis Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217221//viral-xjFN_large.jpg
Polisi Sebut Ada Dugaan Pidana dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi, Siapa Jadi Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217217//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-YdUs_large.jpg
Kronologi Sopir Taksi Online Lolos dari Maut di Perlintasan Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217202//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-S7jB_large.jpg
Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa 39 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216835//kecelakaan-WqXC_large.jpg
90 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Pulang dari RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement