KNKT Belum Bisa Pastikan Tenggat Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi

JAKARTA - Komie Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum bisa memperkirakan, kapan batas akhir proses investigasi terkait kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur.

"Kami belum belum bisa tentukan (teggat waktu proses investigasi) karena masih ada data-data yang belum bisa kita buka, masih masih belum sempatlah kita buka," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan, bahwa proses investigasi kecelakaan lni masih berlangsung. Menurutnya, masih banyak data yang harus dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak KNKT.

"Jadi kami masih dalam tahap pengumpulan data-data di lapangan dan masih ada beberapa tes yang harus kami lakukan di persinyalan, di lintas, kemudian komunikasi seperti apa. Kita lagi mengumpulkan data-datanya, masih banyak yang dikumpulkan datanya dan masih ada beberapa orang yang harus kita wawancarai," ujarnya.

Data yang dimaksud seperti pengecekan CCTV di kereta hingga isi blackbox keretanya. Hasil penelusuran data tersebut nantinya juga masih dimungkinkan untuk dikonfirmasi lebih lanjut melalui keterangan pihak terkait.

"Nanti tergantung dari hasil evaluasi dari data-data tersebut apakah kita perlu minta konfirmasi atau keterangan lebih lanjut dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)

