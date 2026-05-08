Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa 39 Saksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:38 WIB
Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa 39 Saksi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih mendalami kasus kecelakaan maut yang melibatkan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 39 orang saksi terkait insiden tersebut.

“Pemeriksaan saksi sampai saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 39 orang saksi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Menurut Budi, puluhan saksi yang telah diperiksa terdiri atas satu saksi pelapor, dua saksi dalam laporan polisi, serta 11 korban dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, polisi juga memeriksa delapan saksi di sekitar lokasi kejadian, dua pihak pengemudi dan operasional kendaraan, delapan pihak operasional perkeretaapian, tiga saksi dari instansi terkait, dan empat saksi dari perusahaan taksi online.

“Pemeriksaan lanjutan difokuskan pada unsur teknis perkeretaapian, instansi terkait, serta pihak yang berkaitan dengan operasional kendaraan taksi online,” tuturnya.

Meski demikian, polisi belum membeberkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Sebab, proses pendalaman dan pemeriksaan tambahan masih terus dilakukan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216780//kecelakaan_kereta_di_bekasi_timur-osUm_large.jpg
KAI: 17 Korban Kecelakaan Argo Bromo Anggrek–KRL Masih Jalani Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216600//karangan_bunga_untuk_korban_kecelakaan_ka_di_bekasi_timur-DULz_large.jpg
Tabrakan KA Bekasi Timur, KAI Siapkan Tugu Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216355//krl-8frX_large.jpeg
KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas, Ada Percikan Api di Tiang Listrik Aliran Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216136//kecelakaan-S3ev_large.jpg
Besok, Polisi Periksa Taksi Green hingga Ditjen KA Terkait Kecelakaan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216132//kecelakaan-HXSI_large.jpg
Usut Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa 31 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216126//krl_commuter_line-tBNS_large.jpg
Penumpang Diduga Alami Pelecehan di Stasiun Kebayoran, KAI Commuter Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement