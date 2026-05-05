Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polisi Periksa 36 Saksi

JAKARTA – Polisi masih mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Bekasi pada Senin 27 April 2026. Hingga saat ini, sebanyak 36 saksi telah dimintai keterangan.

"Sampai saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah pihak. Pada Selasa (5/5/2026), saksi dari PT Vinfast Auto akan diperiksa.

Selain itu, pemeriksaan terhadap sopir taksi Green SM, Richard Rudolf Passelima (RRP), dijadwalkan pada Kamis (7/5/2026). Sementara petugas pengawas stasiun serta Kepala Sinyal dan Telekomunikasi (Sintel) akan diperiksa pada Jumat (8/5/2026).

“Masih dalam proses pemanggilan, saksi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yakni Agus Puryantoko, Catur Nugroho, Muhammad Arif Hosen, dan Fajar Karisma Putra,” ujar Budi.

Berikut daftar 36 orang saksi yang sudah dimintai keterangan:

1. Luga Cardo Christian Sipayung, selaku pelapor.

2. Rendi Ebenzer, selaku saksi dalam laporan polisi.

3. Farrel Ardan, selaku saksi dalam laporan polisi.

4. Hendro Efendi Munthe.

5. Heri Septiansah.