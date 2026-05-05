84 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Sudah Pulang, 17 Masih Dirawat

84 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Sudah Pulang, 17 Masih Dirawat (Ilustrasi/Okezone/Niko Prayoga)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan, 84 korban kecelakaan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur telah kembali ke rumah. Sementara 17 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit.

1. Korban Kecelakaan Kereta

“Per Senin (4/5), sebanyak 84 pelanggan telah kembali ke rumah, sementara 17 pelanggan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit,” kata VP Corporate Communication KAI, Anne Purba dalam keterangannya Selasa (5/5/2026).

Ia memastikan, kondisi pelanggan dipantau berkala agar seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi.

“Kami terus memantau kondisi pelanggan yang masih dirawat serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi. Bagi pelanggan yang telah kembali ke rumah, pendampingan tetap kami lanjutkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

KAI juga menyediakan mekanisme klaim atau reimbursement bagi pelanggan yang menjalani pengobatan secara mandiri. Dokumen yang diperlukan meliputi bukti perjalanan, identitas pelanggan, kuitansi dan rincian biaya pengobatan, resume medis, serta salinan rekening.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses klaim akan dikoordinasikan bersama pihak asuransi dengan estimasi penyelesaian paling lambat 21 hari kerja.

Di sisi lain, hingga kini tercatat sebanyak 115 barang penumpang korban insiden Bekasi Timur ditemukan. Dari jumlah tersebut, 61 barang telah dikembalikan kepada pemilik. Sementara 54 barang masih menunggu pengambilan.

Seluruh barang telah diamankan dan didata melalui layanan Lost and Found di Stasiun Bekasi Timur. KAI mengimbau pelanggan, keluarga, maupun kerabat yang merasa kehilangan barang agar segera mendatangi posko untuk proses verifikasi dan pengambilan.