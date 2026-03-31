Kasus Mutilasi Bekasi, Polisi Temukan Bagian Tubuh Korban di Bogor Kerahkan K-9

JAKARTA – Polisi menemukan bagian tubuh korban AH, pria yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam freezer di sebuah kios ayam di Perumahan Mega Regency, Kabupaten Bekasi. Temuan tersebut berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pencarian dilakukan dengan melibatkan unit anjing pelacak (K-9) di kawasan Gunung Batu Puncak 2, Desa Selawangi, Kecamatan Cariu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pencarian dilakukan pada Minggu (29/3/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, setelah menerima permintaan bantuan dari tim Jatanras.

Tim K-9 kemudian menyisir area kebun bambu di pinggir jalan hingga menemukan sebuah tas berisi bagian tubuh korban.

“Di lokasi tersebut ditemukan tas yang berisikan bagian tubuh korban,” ujar Budi, Senin (30/3/2026).

Selain itu, bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Menurut Budi, seluruh bagian tubuh tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus di dalam tas dan plastik yang dibuang di area pepohonan di pinggir jalan.