Nasib Tragis Karyawan Ayam Geprek di Bekasi Dimutilasi karena Tolak Curi Mobil Bos

JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, pelaku S (27) dan DS alias ANS (24) melakukan aksi pembunuhan terhadap rekannya AH. Korban dimutilasi karena tidak mau diajak untuk mencuri mobil bos pemilik ayam goreng geprek ES (32).

“Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak. Sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut,” kata Iman dikutip Kamis (2/4/2026).

Iman menerangkan, S (27) dan DS alias ANS (24) yang hendak mencuri mobil pun mengurungkan niatnya karena pengamanan di lokasi cukup ketat. Sehingga mengarah ke motor daripada bosnya, namun begitu AH tetap menolak ajakan tersebut.

“Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil. Tapi karena ada pengamanan yang cukup lumayan ketat sehingga yang rencananya awalnya mobil, bergeser ke motor,"ujarnya.

"Namun tetap si korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka. Akhirnya si tersangka membunuh korban tersebut,” pungkasnya.