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Geger! Mayat dalam Karung Ditemukan di Depok, Diduga Korban Mutilasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |19:59 WIB
Geger! Mayat dalam Karung Ditemukan di Depok, Diduga Korban Mutilasi
Penemuan Mayat (foto: Freepik)
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DEPOK - Warga Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kedua kaki di sebuah lahan kosong pada Selasa (4/8/2026) sore. Polisi menduga korban merupakan korban mutilasi dan saat ini masih melakukan penyelidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, jasad tersebut ditemukan setelah seorang warga bermaksud membakar karung yang sebelumnya dikira berisi sampah.

Peristiwa bermula ketika seorang saksi berinisial H melihat sebuah karung di lokasi. Karena mengira karung tersebut hanya berisi sampah, saksi tidak menaruh curiga dan kemudian memberi tahu adiknya, MR, mengenai keberadaan karung tersebut.

"Dan mengira karung tersebut berisi sampah sehingga tidak menaruh kecurigaan. Keberadaan karung tersebut kemudian diberitahukan kepada adiknya, MR," kata Budi, Selasa (4/8/2026).

Pada Selasa sekitar pukul 15.30 WIB, Rizkywan berniat membakar karung tersebut. Namun, saat karung mulai terbakar dan meleleh, ia justru melihat bagian tubuh manusia di dalamnya.

"Saat karung terbakar dan sebagian meleleh, saksi melihat bagian tubuh manusia di dalamnya, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas," ujar Budi.

 

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