Olah TKP Kematian Sutrimo, Polisi Cari Saksi dan CCTV di Sekitar Lokasi

JAKARTA - Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengusut kematian Sutrimo, yang ditemukan meninggal di depan sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi kini mencari rekaman CCTV untuk mengetahui runut kejadian yang menimpa korban.

"Begitu dapat informasi, habis cek TKP, terus kita mencoba mencari informasi di sekitaran TKP, saksi, dan CCTV," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Selain CCTV, polisi juga masih mencari saksi-saksi yang pertama kali mengetahui peristiwa itu. Iskandarsyah menyebut polisi hingga kini belum memeriksa saksi.

"Karena baru olah TKP, lagi didata. Mana yang kita nyatakan sebagai saksi, nanti kita undang untuk klarifikasi," imbuhnya.

Polisi juga tengah bersurat ke pihak rumah sakit untuk meminta data terkait kematian Sutrimo. Sutrimo sebelumnya dikabarkan sempat dilarikan ke RS Muhammadiyah Taman Puring.