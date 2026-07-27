Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Diminta Transparan dan Usut Tuntas Kasus Kematian Sutrimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |21:00 WIB
Polisi Diminta Transparan dan Usut Tuntas Kasus Kematian Sutrimo
Kematian Sutrimo (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian mengusut tuntas dan secara transparan penyebab kematian Sutrimo, pria yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Koalisi yang terdiri dari DEJURE, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia Risk Center, dan Human Rights Working Group (HRWG) menilai pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat Sutrimo diduga merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan kematian Sutrimo yang dilaporkan terjadi pada 23 Juli 2026 merupakan peristiwa serius yang wajib diusut secara profesional.

"Kematian Sutrimo yang dilaporkan terjadi pada 23 Juli 2026, setelah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan peristiwa serius yang harus diungkap secara menyeluruh oleh negara," kata Ardi kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Menurut Ardi, negara memiliki kewajiban melakukan penyelidikan terhadap setiap kematian yang tidak wajar, mencurigakan, atau terjadi dalam konteks relasi kuasa. Karena itu, polisi diminta segera mengamankan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang dimaksud meliputi lokasi kejadian, rekam medis korban, riwayat komunikasi terakhir, data pemesanan ambulans, rekaman CCTV, keterangan saksi, barang pribadi korban, hingga jejak digital. Koalisi menilai keterlambatan dalam mengamankan bukti berpotensi menghambat pengungkapan fakta dan membuka ruang terjadinya impunitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penemuan Mayat Mayat Sutrimo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232626//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-KPbd_large.jpg
Polisi Bakal Dalami Penyebab Kematian Sutrimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232598//viral-28SE_large.jpg
Heboh soal Dugaan Penemuan Racun di TKP Tewasnya Sutrimo, Begini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232577//puslabfor_polri_olah_tkp_kematian_sutrimo-84po_large.jpg
Puslabfor Polri Kembali Olah TKP Kematian Sutrimo di Klinik Mordent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232555//viral-q8uL_large.jpg
Situasi Terkini Klinik Mordent Tempat Sutrimo Ditemukan Tak Sadarkan Diri hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230905//kasus_bunuh_diri-DFvj_large.jpg
Kronologi Penemuan Pria Tewas Akibat Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi Telusuri CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/338/3230769//penemuan_mayat-unIw_large.jpg
Pria Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Dipicu Masalah dengan Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement