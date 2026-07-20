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Beri Tantangan ke Bocah Makan Cabai hingga Masuk Freezer, Pria di Depok Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:21 WIB
Beri Tantangan ke Bocah Makan Cabai hingga Masuk Freezer, Pria di Depok Ditangkap!
Ilustrasi pelaku penganiayaan (Foto: Dok Okezone)
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DEPOK - Pria bernama David alias Abang ditangkap setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap dua bocah di Cimanggis, Depok. Pelaku ditangkap setelah memberikan tantangan kepada dua bocah dengan memaksa mereka memakan cabai dan memasukkannya ke freezer.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan korban berjumlah dua orang anak di bawah umur.

"(Jumlah korban) dua orang anak di bawah umur," kata AKBP Made Gede Oka Utama, Senin (20/7/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Juli di Jalan Puri Sriwedari, Cimanggis, Depok. Mulanya, kedua korban diberi tantangan oleh pelaku.

Kedua korban diminta untuk memakan beberapa biji cabai. Korban kemudian dimasukkan ke freezer untuk menghilangkan rasa pedas cabai.

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