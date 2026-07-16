Wanita di Cikarang Jadi Korban Penganiayaan dan Penyekapan, Pelaku Utama Masih Buron

BEKASI – Seorang wanita berinisial TS (25) diduga menjadi korban penganiayaan disertai penyekapan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Peristiwa menyita perhatian publik setelah video korban dengan wajah terluka dan tubuh dipenuhi lebam beredar luas di media sosial.

Dari video yang beredar, korban diduga menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jerico Lavian Chandra mengungkapkan, penyidik telah mengamankan satu pelaku. Sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran.

"Satu orang sudah kami amankan. Satu lagi masih dalam pengejaran," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penganiayaan itu terjadi di wilayah Cikarang Utara. Kasus tersebut terungkap setelah keluarga korban mendatangi lokasi pada Rabu, 8 Juli 2026.