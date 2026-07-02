Polda Jabar Gelar Rekonstruksi Kasus Penyekapan Sadis Taufik Hidayat, Enam Lokasi Jadi Sorotan

BANDUNG – Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan sadis, yang menimpa YT dengan tersangka Taufik Hidayat, Kamis (2/7/2026).

Rekonstruksi digelar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Gedung Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapolda Jabar. Lokasi rekonstruksi dipindahkan dari indekos tempat kejadian ke Mapolda Jabar demi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat tinggal tersangka maupun korban.

Dalam rekonstruksi, polisi menyiapkan enam lokasi simulasi yang mencakup sejumlah ruangan, seperti kamar dan dapur. Ruangan-ruangan tersebut menjadi lokasi yang diduga digunakan tersangka Taufik Hidayat saat menyekap dan menganiaya korban.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 25 saksi untuk melengkapi berkas perkara. Proses rekonstruksi juga akan disaksikan langsung oleh kuasa hukum korban guna memastikan seluruh rangkaian dugaan penganiayaan tergambar secara jelas dalam berita acara pemeriksaan.

Di sisi lain, kondisi kesehatan YT yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dilaporkan mulai membaik.