Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Taufik Hidayat Tidak Dikategorikan Penyiksaan, Komnas Perempuan Minta Maaf

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |09:32 WIB
Sebut Taufik Hidayat Tidak Dikategorikan Penyiksaan, Komnas Perempuan Minta Maaf
Pelaku Penyekapan Pacar Taufik Hidayat
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya dalam konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional pada 26 Juni 2026 yang membahas kasus YTR di Bandung dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT).

Komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, mengatakan, fokus lembaganya adalah mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban serta mendukung proses penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi YTR.

"Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung. Untuk itu, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026 yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT)," kata Ratna dikutip Senin, (29/6/2026).

Komnas Perempuan menyatakan kasus yang dialami YTR merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrem, sadis, dan kejam.

Menurutnya, tindakan yang dialami korban juga memenuhi unsur penganiayaan berat dalam hukum pidana.

"Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban," ujar Ratna.

Komnas Perempuan menyebut kasus tersebut telah menyebabkan penderitaan luar biasa dan disabilitas permanen pada korban. Selain mengalami dampak fisik yang berat, korban juga menghadapi penderitaan psikologis serta kerugian ekonomi yang mendalam.

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, Komnas Perempuan menemukan sejumlah fakta penting. Di antaranya, korban diduga mengalami pola kekerasan berulang selama masa penyekapan, mulai dari pemukulan menggunakan besi dan helm, luka akibat benda tajam, hingga tubuh yang disulut rokok.

Akibat penganiayaan oleh Taufik Hidayat, korban mengalami kebutaan pada kedua mata, kesulitan berjalan, serta infeksi berat pada jaringan terbuka di area wajah dan kepala.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/338/3226997//kasus_penyekapan-yKua_large.jpg
Pegawai Percetakan Diduga Disekap Tiga Pekan Usai Ketahuan Mencuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226902//penganiayaan-IjuM_large.jpg
Komnas Perempuan: Kasus Taufik Hidayat Belum Dapat Dikategorikan Penyiksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/612/3226895//kekerasan_terhadap_perempuan-rV5R_large.jpg
Ini Alasan Komnas Perempuan Sebut Kasus YTR Belum Masuk Kategori Penyiksaan Berdasarkan Konvensi PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/612/3226878//menteri_pppa_arifah_fauzi-TzpS_large.jpg
Respons Tegas Menteri PPPA soal Kasus Penganiayaan Taufik Hidayat Terhadap YTR: Kekerasan Serius Harus Ditindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/338/3226869//penganiayaan-rFcg_large.jpg
Diisukan Pejabat, Penganiaya Caddy Golf di Tangerang Ternyata Penjual Mobil Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/340/3226858//taufik_hidayat-PoQT_large.jpg
Mantan Istri Ungkap Taufik Hidayat Cemburuan, Pernikahannya Bertahan Dua Minggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement