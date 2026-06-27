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Mantan Istri Ungkap Taufik Hidayat Cemburuan, Pernikahannya Bertahan Dua Minggu

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |12:28 WIB
Mantan Istri Ungkap Taufik Hidayat Cemburuan, Pernikahannya Bertahan Dua Minggu
Taufik Hidayat. pelaku penyekapan dan kekerasan (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Berbagai fakta terkait Taufik Hidayat yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya YTR selama tiga tahun di Bandung terus terungkap, termasuk perilaku Taufik terhadap mantan istrinya.

Dalam unggahan video di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mantan istri Taufik Hidayat mengaku pernikahannya dengan Taufik hanya bertahan selama dua minggu sebelum akhirnya berpisah dalam kondisi ia sedang hamil.

Hal itu disampaikan saat dirinya berbincang dengan Dedi Mulyadi. Ia mengaku mengenal dan berpacaran dengan Taufik selama empat bulan sebelum akhirnya memutuskan menikah pada 2015.

“Enggak lama, dua Minggu langsung ditinggal,” kata mantan istri Taufik Hidayat, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menceritakan, pada awalnya sikap Taufik kepadanya sangat ramah hingga membuat orangtuanya percaya. Namun setelah menikah, sifat kasar Taufik mulai terlihat. Ia menyebut berbagai persoalan kecil kerap dibesar-besarkan oleh Taufik, bahkan saat marah ia sering meminta kembali mas kawin berupa emas 10 gram dan cincin tunangan.

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