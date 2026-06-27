Rekam Jejak Taufik Hidayat, Nakal sejak Kecil dan Pernah Kena Kasus Penggelapan Motor

JAKARTA - Nama Taufik Hidayat saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR, di Bandung hingga menyebabkan luka fisik signifikan di sekujur tubuh. Ia berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kasus tersebut pun viral dan mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk netizen. Viralitas kasus itu membuat publik bertanya-tanya mengenai sosok Taufik Hidayat hingga akhirnya sejumlah fakta terkait dirinya mulai terungkap.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Kusnaedi menuturkan Taufik Hidayat memiliki riwayat perilaku bermasalah sejak kecil atau usia muda.

“Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kembang-kembang kenakalan. Kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya kalau ngaji juga suka makan obat,” kata Kusnaedi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Taufik Hidayat pernah tersandung kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga menjalani hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun. Kusnaedi mengaku pernah membantu mengurus kasus yang melibatkan Taufik Hidayat saat itu.

“Pernah, kasus penganiayaan sama penggelapan motor saya yang ngurusinnya. Motor orang Garut, pernah ditahan di Polsek Rancaekek langsung terus ke pengadilan setahun setengah,” ucap dia.

Namun, setelah kejadian tersebut, Kusnaedi mengaku tidak pernah bertemu lagi dengan Taufik Hidayat. “Setelah itu nggak tau lagi. 10 tahun nggak ketemu sama orang itu,” tambah Kusnaedi.